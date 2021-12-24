Son dakika haber | Ankara'da sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler
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Son dakika haber | Ankara'da sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

Son dakika haber | Ankara'da sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı
AA / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

PURSAKLAR, ANKARA (AA) - Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, önleyici çalışmalar kapsamında Pursaklar ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde D.U. ve E.B.T'nin sahte içki imal ederek bandrolsüz ve sahte bandrollerle sattıkları belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda D.U. ve E.B.T. gözaltına alındı.

Aramalarda 130 dolu şişe ve damacanada şişelenmeye hazır 10 litre sahte içki, 90 kapüşon (şişe paketleme malzemesi), 65 marka etiketi, 75 marka ibareli sahte bandrol ile 30 TAPDK ibareli sahte bandrol ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri

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