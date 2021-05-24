Son dakika haber: Ankara'da 'sahte dezenfektan' operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANKARA'da, bakanlık onaysız dezenfektan üretilip, satıldığı belirlenen iş yerine düzenlenen operasyonda 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.