Son dakika haber! Ankara'da sağanak sonrası Sincan'da su baskınları yaşandı Bir son dakika haberine göre Ankara'da sağanak sonrası Sincan'da su baskınları yaşandı Ankara'nın Sincan ilçesinde sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı.

Ankara'da sağanak sonrası Sincan'da su baskınları yaşandı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan'ın Yenikent mahallesinde öğle saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı binaların zemin katlarını su bastı. Belediye ekipleri su basan binalarda çalışma başlattı.

Kaynak: İHA