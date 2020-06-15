Son dakika haber! Ankara'da sağanak sonrası Sincan'da su baskınları yaşandı
Bir son dakika haberine göre Ankara'da sağanak sonrası Sincan'da su baskınları yaşandı Ankara'nın Sincan ilçesinde sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı.
15.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:40
Ankara'da sağanak sonrası Sincan'da su baskınları yaşandı
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı.
Alınan bilgiye göre, Sincan'ın Yenikent mahallesinde öğle saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı binaların zemin katlarını su bastı. Belediye ekipleri su basan binalarda çalışma başlattı.
Kaynak: İHA