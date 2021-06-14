Ankara'da sağanak, sokaklarda yüksekliği 30 santimi bulan sele neden oldu

Ankara'da sağanak, sokaklarda yüksekliği 30 santimi bulan sele neden oldu Ankara'da öğlen saatlerinde etkisini gösteren sağanak sokaklarda ve caddelerde yüksekliği 30 santime ulaşan sele neden oldu.

Ankara'da sağanak, sokaklarda yüksekliği 30 santimi bulan sele neden oldu

ANKARA - Ankara'da öğlen saatlerinde etkisini gösteren sağanak sokaklarda ve caddelerde yüksekliği 30 santime ulaşan sele neden oldu.

Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan sağanağın getirdiği sel, Yenimahalle ilçesinde sokaklarda ve caddelerde yer yer yüksekliği 30 santimi bulan sele neden oldu. Sağanak, vatandaşların zor anlar yaşamasına ve çöp konteynerlerinin devrilmesine neden oldu. Ayrıca Demetevler'den Eryaman istikametine seyir eden Honda marka bir otomobil, sağanak sonucu oluşan selden yavaş geçince istop ederek çalışmaz hale geldi. Şoförün tekrar tekrar denemesine rağmen çalışmayan araç çekici yardımıyla saplandığı yerden çıkarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli