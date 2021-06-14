Ankara'da otoparkı su bastı
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Ankara'da otoparkı su bastı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanağın ardından oluşan sel Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir otoparkın su basmasına neden oldu.

Öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanağın ardından oluşan sel Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir otoparkın su basmasına neden oldu. Su basan otoparkta çalışan bir esnaf kanal ızgaralarının bakımının yapılmamasından dolayı Yenimahalle Belediyesi'nin ihmalkarlığı olduğunu söyledi.

Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan sağanağın getirdiği sel, Yenimahalle ilçesinde sokaklarda ve caddelerde yolların tıkanmasına ve vatandaşların zor anlar yaşamasına sebep oldu. Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi 1940. Cadde üzerinde bulunan bir otoparkı ise iddialara göre kanal ızgaralarının bakımının yapılmadığından dolayı su bastı.

"Belediyenin ihmalkarlığı var"

Su basan otoparkta oto yıkamacı olarak çalışan bir esnaf yağmur başladığı anda dışarıdaki kanal ızgaralarından bir kısmının tıkandığını belirterek, "Ardından bizim komple otoparkımıza ve dükkanımıza doldu su. Biz çekçeklerle suyu atmaya çalıştık. Sonra da buradaki bütün araçları ve malzemelerimizi kurtarmaya çalıştık. 20-25 bin liralık hasarımız var. Belediyenin ihmalkarlığı var. Bir tarafın ızgarasını yaptı ama ortadakini yapmadı. Ondan dolayı su bizim buraya dolmaya başladı. Yetkililerden isteğimiz buranın ızgaralarının yapılması. Bu kanalların tekrar yapılmasını ve gözden geçirilmesini istiyoruz. Her yağmur yağdığında bu sıkıntıyı yaşıyoruz" dedi. - ANKARA

Ankara'da otoparkı su bastı
Ankara'da otoparkı su bastı
Ankara'da otoparkı su bastı
Ankara'da otoparkı su bastı
Ankara'da otoparkı su bastı
Ankara'da otoparkı su bastı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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