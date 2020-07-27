Son dakika haber: Ankara'da plazada yangın (2)
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Son dakika haber: Ankara'da plazada yangın (2)

Son dakika güncel haberi: VALİ ŞAHİN: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIAnkara Valisi Vasip Şahin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Son dakika haber: Ankara'da plazada yangın (2)
27.07.2020 18:35 | Son Güncelleme: 27.07.2020 20:03

VALİ ŞAHİN: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ankara Valisi Vasip Şahin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililerden yangına ilişkin bilgi alan Vali Şahin, gazetecilere açıklamada bulundu. Şahin, yangının dış cephede meydana geldiğini belirterek, "İtfaiye daire başkanından aldığım bilgiye göre, içeriye herhangi bir sirayet yok. İçeride gerekli tahliyeler tamamlanmış ama bütün katlarda itfaiye ekiplerimiz tek tek kontrol yapıyorlar. Şu ana kadar herhangi bir yaralanma, ya da can kaybı ile ilgili bilgi gelmedi. İnşallah sonuna kadar gelmeyeceğini umut ediyoruz. Ama emniyet ve itfaiye ekiplerimiz kendi üzerlerine düşen görevi hakkıyla yerine getiriyorlar. Yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanmış durumda. Ankara'mıza geçmiş olsun" dedi.


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Kaynak: DHA

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