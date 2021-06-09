Son dakika haberleri | Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hasan Kılıç (23) idaresindeki 06 RPS 44 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Yılbant Caddesi'nde önce yol kenarındaki tabelaya çarptı, ardından dereye devrildi.

Araçtakilerden hafif yaralanan Berat Örnek (18), kendi imkanlarıyla araçtan çıktıktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek durumu bildirdi.

Olay yerine polis, itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, araçta olduğu belirtilen kişilerin telefonunu aradı ancak ulaşamadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Emniyet Müdürlüğü su altı arama kurtarma ekipleri derede yaptıkları aramada Hasan Kılıç, Mehmet Çetinkaya (18) ve Yücel Akcan'ın cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkarılan cenazeler, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralı Örnek, Yenimahalle Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Otomobil ise vinç yardımıyla dereden çıkarıldı.

Son dakika haberleri | Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri | Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri | Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri | Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri | Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri | Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri | Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri | Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri | Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.
Ankara'da Hayat Boyu Öğrenme kutlaması! El emeği göz nuru ürünler sergilendi
Ankara'da Hayat Boyu Öğrenme kutlaması! El emeği göz nuru ürünler sergilendi
Pakistan'da tren kazası: 51 ölü, 100 yaralı
Pakistan'da tren kazası: 51 ölü, 100 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Kerimcan Durmaz Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ali Koç Fatih Terim Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 04:16:12. #1.13#

title