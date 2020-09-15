Son dakika haber... Ankara'da orman yangını
Gelen son dakika haberine göre ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Binkoz Mahallesi'ndeki tarlada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
15.09.2020 23:34 | Son Güncelleme: 15.09.2020 23:37
ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Binkoz Mahallesi'ndeki tarlada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
- Ankara
Yangın, akşam saatlerinde Binkoz Mahallesi civarındaki tarlalarda çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, ormanlık alana sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, itfaiye araçları ve arazözlerle yangına müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
- Ankara
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Kaynak: DHA