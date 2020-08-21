Son dakika haber: Ankara'da nefes kesen kovalamaca karakolun önünde bitti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Ankara'da nefes kesen kovalamaca karakolun önünde bitti

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara'da Altındağ devriye polis ekiplerinin şüphelenerek durdurmak istedikleri otomobilin sürücüsü kaçtı.

Son dakika haber: Ankara'da nefes kesen kovalamaca karakolun önünde bitti
21.08.2020 08:02 | Son Güncelleme: 21.08.2020 08:06

Ankara'da Altındağ devriye polis ekiplerinin şüphelenerek durdurmak istedikleri otomobilin sürücüsü kaçtı. Yaklaşık 1 saat süren nefes kesen kovalamaca, polislerin havaya ateş açmasıyla Yenimahalle ilçesinde polis karakoluna 50 metre kala son buldu. O anlar kameralara an be an yansıdı. Otomobilde bulunan 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece geç saatlerde Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Kale Mahallesi'nde Altındağ Devriye Polis ekipleri, şüphelendikleri 51 AAP 553 plakalı otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü Ömer B. otomobiliyle kaçmaya başladı.

Karakolun önüne kaçtılar

Yaklaşık 1 saat süren kovalamaca sırasında otomobilin camından uyuşturucu madde atan şüpheliler, Yenimahalle ilçesi Batıkent bölgesinde polis karakoluna 50 metre kala polis ekiplerinin havaya ateş açması sonucunda yakalandı. Otomobilden indirilen şüpheliler yüzüstü yatırılarak kelepçelenirken. Kaçan otomobilde bulunan sürücü Ömer B., ile yolcular Merve K., Ömer Y., Yusuf D., Yusuf G. gözaltına alınarak karakola götürüldü. - ANKARA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Dünya
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı 3. Sayfa
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Bakan Selçuk: Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız Güncel
Bakan Selçuk: Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar 3. Sayfa
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım 3. Sayfa
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı Ekonomi
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi neden bugün açıklıyor? İşte ipuçları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi neden bugün açıklıyor? İşte ipuçları
Bursa'da yakalanan canlı bombanın hedefi polis merkezini patlatmakmış
Bursa'da yakalanan canlı bombanın hedefi polis merkezini patlatmakmış
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Son Dakika: İstanbul'daki Kariye Camisi'nin ibadete açılmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayınlandı
Son Dakika: İstanbul'daki Kariye Camisi'nin ibadete açılmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayınlandı
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Erdoğan'ın müjdesinde en önemli detay netleşti! Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğal gaz bulundu
Erdoğan'ın müjdesinde en önemli detay netleşti! Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğal gaz bulundu
İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi
İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım
Duygu Delen davasındaki gizlilik kararına itiraz
Duygu Delen davasındaki gizlilik kararına itiraz
Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi
Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız
Katil koca, yakalandıktan sonra eşinin ölüp ölmediğini sordu
Katil koca, yakalandıktan sonra eşinin ölüp ölmediğini sordu
Fren yerine gaza bastı, iş yeri önünde oturan kişiye çarptı
Fren yerine gaza bastı, iş yeri önünde oturan kişiye çarptı
Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü
Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Fransa Kralı 16'ncı Louis'in kardeşine ait 4 sandalye 1 milyon pounda satıldı
Fransa Kralı 16'ncı Louis'in kardeşine ait 4 sandalye 1 milyon pounda satıldı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e yeni görev
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e yeni görev
Van ve Osmaniye'de 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Van ve Osmaniye'de 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa etti
Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa etti
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Sağanak yağmura teslim olan İstanbul için Meteorolojiden uyarı geldi
Sağanak yağmura teslim olan İstanbul için Meteorolojiden uyarı geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Yaşar Güler Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Cem Yılmaz Halit Ergenç Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla İzmir Antalya Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Ankara'da nefes kesen kovalamaca karakolun önünde bitti - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 08:10:46. #1.15#
title