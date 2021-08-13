Son dakika haber... Ankara'da motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi: Ankara'nın Beypazarı ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu Afgan uyruklu kişi hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu Afgan uyruklu kişi hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı.
Hüseyin K'nin kullandığı 06 BFM 68 plakalı minibüs, Kayabükü girişinde karşı yönden gelen plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.
Kazada Afgan uyruklu motosikletin sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan arkadaşı da 112 Acil Servis ekibince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı, buradaki ilk tedavisinin ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak