Son dakika haber! Ankara'da maske takma zorunlu hale geldi
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Son dakika haber! Ankara'da maske takma zorunlu hale geldi

Gelen son dakika haberine göre Ankara Valiliği, Bilim Kurulunun önerisiyle açık alanlar ve toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu kılındığını açıkladı.

Son dakika haber! Ankara'da maske takma zorunlu hale geldi
17.06.2020 23:52 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:27

Ankara Valiliği, Bilim Kurulunun önerisiyle açık alanlar ve toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu kılındığını açıkladı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bilim Kurulunun önerisi ve UHK kararınca Ankara ili içinde cadde, sokak, açık alanlar ile toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takma zorunlu kılınmıştır. Karara aykırı davrananlar hakkında ilgili mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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