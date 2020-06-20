Son dakika haber! Ankara'da LGS sınavı maratonu Son dakika güncel haberi... ANKARA'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava öğrenciler koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takıp, ateşleri ölçülüp, elleri dezenfekte edilerek alındı.

ANKARA 'da Liselere Geçiş Sistemi ( LGS ) kapsamında yapılan merkezi sınava öğrenciler koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takıp, ateşleri ölçülüp, elleri dezenfekte edilerek alındı.

Çankaya ilçesinde bulunan Fevzi Özbey Ortaokulu'nda sınava giren öğrenciler aileleriyle birlikte sabahın erken saatlerinde geldi. Öğrenciler, saat 09.00 itibariyle okula alınmaya başlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında görevliler tarafından ateşleri ölçülen öğrencilerin ellerine dezenfektan sıkıldı. Maskesi olmayanlara da maske dağıtıldı. Öğrenciler, daha sonra sınava girecekleri sınıflara alındı. Öğrenciler, sınıflarda da sosyal mesafe kuralına uygun oturdu. Sınıflarda bazı öğrencilerin maskelerini çıkardığı görüldü.

KOLTUK DEĞNEKLERİYLE SINAVA GİRDİBir süre önce basketbol oynarken düşünce sağ ayağı kırılan Onur Unudan, sınava koltuk değnekleriyle girdi. Bacağı alçıda olan Onur Onudan, "9 aydır sınava hazırlanıyorum. Ayağım basketbol oynarken kırıldı; ancak sınava girmek zorundayım. Sınavımın güzel geçmesini diliyorum" dedi. Onudan, koltuk değnekleriyle yürüyerek sınav için okula girdi.

Öte yandan veliler de dışarıda güvenlik şeridi çekilen alanın dışında sınavın bitmesini bekledi.

- Ankara

Kaynak: DHA