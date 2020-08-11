Son dakika haber... Ankara'da, koronavirüs denetimi
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Son dakika haber... Ankara'da, koronavirüs denetimi

Son dakika gelişmesine göre ANKARA Valisi Vasip Şahin, 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla gerçekleştirilen koronavirüs denetimine katıldı.

Son dakika haber... Ankara'da, koronavirüs denetimi
11.08.2020 18:39 | Son Güncelleme: 11.08.2020 18:48

ANKARA Valisi Vasip Şahin, 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla gerçekleştirilen koronavirüs denetimine katıldı. Vali Şahin,  "Biz vatandaşlarımızın ve işletme sahiplerinin duyarlı davranmasını bekliyoruz" dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara genelinde ilgili tüm birimlerin katılımıyla devam eden korona virüs önlemlerini yerinde denetledi. Vali Şahin, Mamak ilçesindeki denetimlerde maske, mesafe ve temizlik konusunda vatandaşlardan gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

'AMACIMIZ CEZALANDIRMAK DEĞİL'Vali Şahin, İçişleri Bakanlığının yoğun bir denetim dönemi başlattığını belirterek, denetimlerin amacının, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı tedbir kararlarının vatandaş nezdinde uygulanabilirliği ve farkındalığı artırmak olduğunu söyledi. Şahin, "Bu denetimlerde bizim hassasiyetle dikkat etmeye çalıştığımız öncelikli konu, vatandaşların ve iş yeri sahiplerinin maske, mesafe ve temizlik kurallarının içselleştirilmesi ve bu bilincin oluşturulması. Yaptığımız bu noktada bir farkındalık çalışmasıdır. Bizim yoksa öncelikle müeyyide uygulamak, açık yakalayıp cezalandırmak gibi bir amacımız yok. Biz vatandaşlarımızın ve işletme sahiplerinin duyarlı davranmasını bekliyoruz. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla vatandaşlarımız bu duruma riayet ediyor" dedi.'VATANDAŞ, 'BANA VİRÜS BULAŞMAZ' DEMESİN'Pandeminin artış eğilimine girdiğini ve artık daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Şahin, şunları söyledi:

"Tekrar eski başarılı günlerimizi yakalamak çok mümkün. Bunun içinde birazcık dikkat, birazcık daha gayret ve daha da fazla sabır gerekiyor. Biliyoruz yaz günü maske takmak zor bir iş ama bu kendimiz için değil sevdiklerimiz ve ülkemiz için yapmamız gereken bir fedakarlıktır. Vatandaşlarımız, 'virüs bana bulaşmaz' demesin, her an her yerden bu bulaş gelebiliyor. Tanımadığımız bir düşmanla mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi bir cephe mücadelesi gibi kabul edeceğiz. Virüsün aşısı bulununcaya kadar bu mücadeleyi yürütmeliyiz."

GÖRÜNTÜLER 3 PARÇA HALİNDE GEÇİLDİ

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Kaynak: DHA

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