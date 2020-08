Son dakika haber | Ankara'da korona virüs önlemleri kapsamında yeni kararlar alındı Son dakika habere göre Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp yeni kararlar aldı.

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp yeni kararlar aldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. 27. ve 72. maddelerine göre korona virüse karşı bir dizi yeni karar aldı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan konuyla ilgili yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfsızsıhha Kurulu'nun 2020/65 sayılı kararının 2. maddesi ile 'İzolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının kaymakamlıklar ve kolluk birimlerince birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesine' karar verildiği, ancak gelinen noktada evde izolasyona tabi tutulan Covid-19 tanılı ya da temaslısı bazı vatandaşların acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları, yine vatandaşların düğün, nişan, cenaze vb. sosyal faaliyetlerde ve toplu ulaşım araçlarında kalabalık olarak bir araya gelmek suretiyle hastalığın yayılımını artırdıkları, bu durumun özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşların sağlığı açısından ciddi şekilde tehlike oluşturduğu belirtildi. Açıklamaya göre bu kapsamda alınan kararlar şöyle:

"İlgili birimler arasında koordinasyon tesis edilerek, Covid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının, elektronik imkanlarda dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak muhakkak sağlanmasına, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde mahalle denetim ekiplerinin oluşturulmasına, bu ekiplerin mahallelerinde tespit edilen ve karantinaya alınan kişileri birebir takip etmelerinin sağlanmasına, bu ekiplerin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin ve kolluk personelinin görevlendirilmelerinin sağlanmasına, taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılmasına, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına, sokak düğünlerinde düğün süresinin azami iki saat olarak belirlenmesi ile toplu yemek verilmesinin yasaklanmasına, diğer ayrıntı ve usullerin kaymakamlıklarca belirlenmesine, 'Hayat eve sığar (HES)' uygulamasının tüm kamu kurumlarında randevu talepleri öncesi ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılmasına, Kurulumuzun 10/06/2020 tarih ve 2020/46 sayılı Kararımızla sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine karar verilmişti. Bu vatandaşlarımızın toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğu zamanlarda (trafiğin pik yaptığı saatlerde) bu araçları kullanmamalarının tavsiye edilmesine, bu hususun ilgili kurumlarca basın yayın organları ve sosyal medya aracılığıyla vatandaşlarımıza duyurulmasına, yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasının yanı sıra konusu suç teşkil eden eylemlere ilişkin TCK'nın 195'nci maddesi uyarınca gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına oy birliği ile karar verildi." - ANKARA

Kaynak: İHA