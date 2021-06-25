Son dakika haber | Ankara'da Kore Savaşı'nın 71. yıl dönümü törenle anıldı
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Son dakika haber | Ankara'da Kore Savaşı'nın 71. yıl dönümü törenle anıldı

Son dakika haber | Ankara'da Kore Savaşı'nın 71. yıl dönümü törenle anıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Varan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanlığının ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Altındağ Belediyesi'nin destekleriyle, Kore Savaşı'nın 71. yıl dönümünü anma töreni Kore Parkı'nda gerçekleştirildi.

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanlığının ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Altındağ Belediyesi'nin destekleriyle, Kore Savaşı'nın 71. yıl dönümünü anma töreni Kore Parkı'nda gerçekleştirildi.

Altındağ ilçesinde bulunan Kore Parkı'nda gerçekleştirilen törene, Kore Cumhuriyetinin Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee, Ankara Vali Yardımcısı Ediz Sürücü, 4. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Mithat Işık, Koreliler Derneği ve Türkiye'yi temsil eden dernekler, Kore Savaşı'na katılan ülkelerin Büyükelçileri, Savunma Ataşeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmaları ve çelenk koyma merasimi yapılan törende, vefat eden Kore Gazisi Emekli Yarbay Vahit Özkılavuz'un kızı Candan Özcan'a "Kore Barış Madalyası" takdim edildi.

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşeliği tarafından, 20 Kore Gazisinin torununa verilen eğitim yardımı projesini temsilen, Ankara Üniversitesi öğrencisi Elif Öykü Yücel'e, Büyükelçi Won Ik Lee tarafından burs belgesi verildi.

Öte yandan, Kore Kültür Merkezi tarafından Askerden Arındırılmış Bölgeyi temsil eden 3 boyutlu eserin açılışı gerçekleştirildi.

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee, "Kore Savaşı'nda zor durumda olan bizlere yardım eden Türk Askeri'ne her zaman minnettarım ve şu an Kore'nin gelişmiş ve başarılı bir ülke olmasının temelinde sizin yardımlarınızın büyük etkisi olduğunun farkındayım." diye konuştu.

Son olarak törende toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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