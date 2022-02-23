Son dakika haber! Ankara'da kendisinden ayrılan kadını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

ANKARA (AA) - Ankara'da dini nikahla birlikte yaşarken kendisinden ayrılan Sevgi Tekin'i, kardeşleri ve çocuğunun gözü önünde öldüren Gökhan Ağtaş'ın yargılandığı davada, mahkeme esasa ilişkin mütalaasını açıklaması için dosyayı savcılığa gönderdi.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Ağtaş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Sanık avukatı, duruşmada hazır bulundu.

Ağtaş, önceki celselerdeki savunmasını tekrarladığını belirterek, tahliyesini istedi.

Mahkeme başkanı, dosyanın mütalaa aşamasına geldiğini ve gelecek celse mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına verilmesine hükmetti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmaya, 17 Mayıs'ta devam edilecek.

Olay

Mamak ilçesine bağlı Mutlu Mahallesi'nde 4 Ocak'ta Sevgi Tekin, Gökhan Ağtaş tarafından, kardeşleri ve 1,5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde tabancayla öldürülmüştü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ağtaş hakkında, "kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "konut dokunulmazlığının ihlali", "haberleşmenin ihlali", "mala zarar verme" ve "tehdit" suçlarından iddianame hazırladı.

İddianamede, Ağtaş'ın, kasten öldürme suçundan müebbet, diğer suçlardan da 95 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Sanık, önceki savunmasında, alkollü olduğunu, olayı hatırlamadığını, silahı da korkutmak için doğrulttuğunu öne sürmüştü.