Son dakika haber! Ankara'da kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye operasyon: 8 gözaltı (2)
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Son dakika haber! Ankara'da kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye operasyon: 8 gözaltı (2)

28.01.2021 13:50 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:53
Son dakika haber! Ankara'da kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye operasyon: 8 gözaltı (2)

Son dakika gündem haberi: ÇIPLAK VE VİDEO İLE ŞANTAJAnkara'da polisin gerçekleştirdiği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüphelinin sorgusu poliste sürüyor.

ÇIPLAK VE VİDEO İLE ŞANTAJ

Ankara'da polisin gerçekleştirdiği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüphelinin sorgusu poliste sürüyor. Soruşturma kapsamında çetenin mağdur ettiği 29 kadının da emniyette ifade verdiği belirtildi. Öte yandan, operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Buna göre; çetenin mağdur ettiği iki kadın Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne başvurarak şantajla fuhşa zorlandıklarını ileri sürdü. Polisin yaptığı çalışmada çete üyesi bir kadının, kız yetiştirme yurtlarında büyüyen kadınlar başta olmak üzere ailevi ve ekonomik olarak zor durumda kalan genç kadınlarla temasa geçtiği, bu kadınlarla arkadaşlık kurduğu ve daha sonra çete üyeleri ile tanıştırdığı belirlendi. Ardından çete üyelerinin, çıplak fotoğraf ve videolarını çektikleri mağdur kadınlara "Ailenize göndeririz, internette yayarız" diyerek şantaj yaptığı belirlendi.

'FUHUŞ YAPMAK İSTEMEYEN 2 KIZA TECAVÜZ ETTİLER'Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, çete üyelerinin Yenimahalle ilçesinde 20 daireyi fuhuş amaçlı dizayn ettikleri saptandı. Müşterilerin, söz konusu dairelere internet üzerinden randevu alarak gittiği belirlendi. Bunun üzerine polis de müşteri gibi davranıp, fuhuşa zorlanan kadın ile internet üzerinden irtibat kurdu. Kadının polise, "Buradan bir an önce kurtulmak istiyoruz. Bizi zorla burada tutuyorlar. Yeri geliyor şantaj yapıyorlar, tehdit ediyorlar hatta dayak atıyorlar. Ayrıca bizlere zorla uyuşturucu veriyorlar. Bunların hepsi bir kenara, fuhuş yapmak istemeyen 2 kıza ise burada tecavüz ettiler" dediği öğrenildi.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,  


Son dakika haber! Ankara'da kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye operasyon: 8 gözaltı (2)
Son dakika haber! Ankara'da kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye operasyon: 8 gözaltı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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