Son dakika haber! Ankara'da kaçırıldığı iddia edilen fiziksel ve zihinsel engelli genç kız bulundu
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Son dakika haber! Ankara'da kaçırıldığı iddia edilen fiziksel ve zihinsel engelli genç kız bulundu

04.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:17

Son dakika gündem haberi... Ankara'da 4 gün önce kaçırıldığı iddia edilen fiziksel ve zihinsel engelli kız Aksaray'da bulundu.

Ankara'da 4 gün önce kaçırıldığı iddia edilen fiziksel ve zihinsel engelli kız Aksaray'da bulundu.

Ankara'da yaşayan baba Mustafa Ş, katıldığı bir televizyon programında fiziksel ve zihinsel engelli kızı Aleyna Ş'nin (20) kaçırıldığını iddia etti.

Televizyon programında kendisinin arandığını gören Aleyna Ş. ile kendisini kaçırdığı iddia edilen İshak K. (26), Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine gelerek teslim oldu.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Aleyna Ş. ve İshak K'nin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Son dakika haber! Ankara'da kaçırıldığı iddia edilen fiziksel ve zihinsel engelli genç kız bulundu
Son dakika haber! Ankara'da kaçırıldığı iddia edilen fiziksel ve zihinsel engelli genç kız bulundu
Son dakika haber! Ankara'da kaçırıldığı iddia edilen fiziksel ve zihinsel engelli genç kız bulundu
Son dakika haber! Ankara'da kaçırıldığı iddia edilen fiziksel ve zihinsel engelli genç kız bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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