Son dakika haber | Ankara'da kaçakçılık suçundan 1 haftada 37 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haber | Ankara'da kaçakçılık suçundan 1 haftada 37 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Ankara'da kaçakçılık suçundan 1 haftada 37 kişi gözaltına alındı Başkentte sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 30 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da kaçakçılık suçundan 1 haftada 37 kişi gözaltına alındı

ANKARA - Başkentte sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 30 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri; sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 30 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 37 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyonlarda; 1 milyon 122 bin 40 adedi dolu olmak üzere 3 milyon 246 bin 220 makaron, 31 bin 440 adet elektronik/muhtelif eşya, bin 631 paket kaçak sigara, 847 adet sahte bandrol, 433 kilogram tütün, 16 kilogram nargile tütünü, 9 kilogram pipo tütünü, 290 adet puro, 266 litre sahte alkollü içki ve 81 adet içki kapüşonu ele geçirildi.

Son dakika haber | Ankara'da kaçakçılık suçundan 1 haftada 37 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber | Ankara'da kaçakçılık suçundan 1 haftada 37 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber | Ankara'da kaçakçılık suçundan 1 haftada 37 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber | Ankara'da kaçakçılık suçundan 1 haftada 37 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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