Son dakika haber... Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 13 zanlı yakalandı - Haberler
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Son dakika haber... Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 13 zanlı yakalandı

Son dakika haber... Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 13 zanlı yakalandı
AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara Emniyet Müdürlüğünce, kaçakçılığın önlenmesine yönelik geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğünce, kaçakçılığın önlenmesine yönelik geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başkentte son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 124 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı), 5 bin 228 paket kaçak sigara, 2 bin 154 kaçak puro, 1079 kaçak elektronik veya muhtelif eşya, 70 kilogram kaçak tütün ve 9 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda 13 zanlı yakalandı.

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AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri

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