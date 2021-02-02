Son dakika haber: Ankara'da izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale eden polis 24 kişiyi gözaltına aldı
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Son dakika haber: Ankara'da izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale eden polis 24 kişiyi gözaltına aldı

02.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:51
Son dakika haber: Ankara'da izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale eden polis 24 kişiyi gözaltına aldı

Son dakika haberler... Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde "üst düzey yöneticisi" olduğu öne sürülen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un serbest bırakılması amacıyla izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 24 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde "üst düzey yöneticisi" olduğu öne sürülen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un serbest bırakılması amacıyla izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 24 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Halis Bayancuk'un serbest bırakılması talebiyle Maltepe'den Kızılay'a yürümek isteyen gruba güvenlik güçleri dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

Buna rağmen yürümeye devam eden gruptakilere müdahale eden polis, 24 kişiyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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