Son dakika haber... Ankara'da giriş katında çatlaklar oluşan 18 katlı bina tahliye edildi
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Son dakika haber... Ankara'da giriş katında çatlaklar oluşan 18 katlı bina tahliye edildi

Son dakika habere göre Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde giriş katında bulunan daire içerisinde çatlaklar oluşan 18 katlı bina, AFAD ve belediye ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından çökme riskine karşı tahliye edildi.

Son dakika haber... Ankara'da giriş katında çatlaklar oluşan 18 katlı bina tahliye edildi
17.06.2020 11:47 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:51

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde giriş katında bulunan daire içerisinde çatlaklar oluşan 18 katlı bina, AFAD ve belediye ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından çökme riskine karşı tahliye edildi.

Olay, gece geç saatlerde Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Çiğdemtepe Mahallesi 1081. Cadde'de bulunan Manzara Evleri'nde meydana geldi. Binanın giriş katındaki dairesinin duvarlarındaki çatlakları fark eden ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

18 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Binada inceleme yapan ekipler, çökme riskine karşı tahliye kararı verdi. Bina sakinlerinin tek tek kapıları çalınarak uyarılmasının ardından tahliye edilen apartmandaki 5 daireden 35 kişi sığınma talebinde bulundu.

Tahliye edilen bina sakinlerinden bir kısmı çevredeki yakınlarının evlerine giderken 5 dairede oturan toplam 35 kişi de sığınma taleplerinin ardından geceyi geçirmek için ekiplerin yönlendirdiği otellere gitti.

Öte yandan bina çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi alan polis ekipleri, binaya girişleri de yasakladı. Olaya ilişkin son durum, ekiplerin yapacağı incelemenin ardından netlik kazanacak.

(Muhammet Mücahit Dereli - Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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