Kaçakçılık operasyonlarında 60 şüpheli yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 60 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 60 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 10-16 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda, 48 tarihi eser niteliği taşıyan obje ve sikke, 9 bin 921 cinsel içerikli kaçak ürün, 3 bin 710 kaçak puro, 3 bin 381 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 3 bin 200 paket kaçak sigara, 1444 litre kaçak alkollü içki, 540 sahte etiket, 500 mililitre alkol aroması, 229 kilogram kaçak tütün, 90 sahte bandrol, 71 kaçak telefon, 5 imei klonlama cihazı ve 7 milyon 156 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Operasyonlarda 60 şüpheli gözaltına alındı.