Son dakika haber | Ankara'da FETÖ şüphelisi 10 kişi hakkında gözaltı kararı Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada 4'ü ByLock kullanıcısı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada 4'ü ByLock kullanıcısı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 4'ü ByLock kullanıcısı olmak üzere örgütte çeşitli düzeylerde görev üstlendiği tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.

(Abdullah Sarica/İHA)

Kaynak: İHA