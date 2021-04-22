Son dakika haber: Ankara'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Ankara'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Ankara'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine düzenlenen operasyonda aralarında ihraç olmuş kamu görevlilerinin de bulunduğu 11 firari yakalandı.

Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine düzenlenen operasyonda aralarında ihraç olmuş kamu görevlilerinin de bulunduğu 11 firari yakalandı.

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine firari FETÖ mensuplarının yakalanması için Ankara Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler örgütün Yenimahalle, Keçiören, Altındağ, Etimesgut, Mamak ve Sincan ilçelerinde bulunan hücre evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlar sonucu FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan 11 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler arasında görevden ihraç edilen birer Sayıştay başdenetçisi, komiser yardımcısı, yarbay, üsteğmen ve ataşenin de bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

Thodex mağdurlarından biri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek şikayetçi oldu
Thodex mağdurlarından biri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek şikayetçi oldu
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 479 lira seviyesinden işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 479 lira seviyesinden işlem görüyor
ABD, Türkiye'yi resmen F-35 programından çıkardı
ABD, Türkiye'yi resmen F-35 programından çıkardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Derya Yanık Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Esra Erol Şeyma Subaşı Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Fatih Terim Gökhan Gönül Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Ankara'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 17:43:09. #1.14#

title