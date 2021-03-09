Son dakika haber | Ankara'da FETÖ firarisi emniyet müdürü hücre evinde yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Keçiören'deki hücre evine yapılan baskında firari emniyet müdürü Mesut E. yakalandı, aynı binada farklı dairelerde gizlendiği tespit edilen eski emniyet müdürü Mustafa Ö'yü arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'de üst düzey konumda bulunan firari eski emniyet müdürlerinin gaybubet evlerinde gizlendiğini ve örgütsel faaliyetlerini sürdürdüklerini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Keçiören'de aynı binada farklı dairelerde gizlendiği belirlenen ve meslekten ihraç edilen birinci sınıf emniyet müdürleri Mustafa Ö. ve Mesut E'nin evlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, firari emniyet müdürü Mesut E. gözaltına alındı, Mustafa Ö. ise evde bulunamadı.

Ekipler, Mustafa Ö'nün dairesinde uyuşturucu yetiştirilmesi için profesyonelce hazırlanmış düzenek buldu. Düzeneğin içerisinde esrar yapımında kullanılmak üzere yetiştirilen çok sayıda Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda, aynı evde yakalanan Mustafa Ö'nün oğlu da gözaltına alındı.

Firari emniyet müdürlerinin örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı belirlendi.

Polis, Mustafa Ö'nün yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan