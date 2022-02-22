Son dakika haber | Ankara'da eşi tarafından öldürülen kadının babaevinde yas var

SİNCAN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde uzaklaştırma kararı aldırdığı kocasının, çalıştığı okulda bıçaklayarak öldürdüğü temizlik görevlisi Gülsüm K'nin, Mersin'de yaşayan ailesinin evinde yas hakim.

Sincan'da dün hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 33 yaşındaki eşi Mehmet K. tarafından, temizlik görevlisi olarak çalıştığı ortaokulun içerisinde bıçaklanarak öldürülen 29 yaşındaki 2 çocuk annesi Gülsüm K'nin, Gülnar ilçesi Konur Mahallesi'nde yaşayan ailesinin evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Baba Hüseyin Acar, AA muhabirine, tarifsiz bir acı yaşadıklarını söyledi.

Mehmet K'nin yakalanmasını istediklerini dile getiren Acar, "Devletin gereken cezayı vermesini istiyorum. Hak ettiği cezayı almasını, bulmasını istiyorum. 3 Mart'ta mahkemeleri vardı. (Zanlı) 3 ay önce evden uzaklaştırma almıştı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, şüpheli Mehmet K'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Olay

Sincan'da bir ortaokulda temizlik görevlisi olarak çalışan 29 yaşındaki 2 çocuk annesi Gülsüm K, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 33 yaşındaki eşi Mehmet K. tarafından dün okul içerisinde bıçaklanmış, kaldırıldığı Sincan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Şüpheli Mehmet K'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Olayın ardından Keçiören Adli Tıp Kurumuna getirilen Gülsüm K'nin cenazesi, bugün otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilmişti.