Son dakika haber... Ankara'da Eş-Şebab üyesi teröriste gözaltı
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Son dakika haber... Ankara'da Eş-Şebab üyesi teröriste gözaltı

24.02.2021 11:18 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:22
Son dakika haber... Ankara'da Eş-Şebab üyesi teröriste gözaltı

Son dakika gündem haberi... ANKARA'da polisin düzenlediği operasyonda, Eş-Şebab üyesi terörist gözaltına alındı.

ANKARA'da polisin düzenlediği operasyonda, Eş-Şebab üyesi terörist gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ortak çalışmalarda, daha önce Kenya'da El Kaide bağlantılı Eş-Şebab üyesi olduğu belirlenen Almanya-İtalya çifte vatandaşı A.B.'nin Ankara'ya geldiği tespit edildi. Bunun üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasoynunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda A.B. yakalanarak gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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