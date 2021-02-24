Son dakika haber... Ankara'da Eş-Şebab üyesi teröriste gözaltı
24.02.2021 11:18 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:22
Son dakika gündem haberi... ANKARA'da polisin düzenlediği operasyonda, Eş-Şebab üyesi terörist gözaltına alındı.
ANKARA'da polisin düzenlediği operasyonda, Eş-Şebab üyesi terörist gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ortak çalışmalarda, daha önce Kenya'da El Kaide bağlantılı Eş-Şebab üyesi olduğu belirlenen Almanya-İtalya çifte vatandaşı A.B.'nin Ankara'ya geldiği tespit edildi. Bunun üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasoynunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda A.B. yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı