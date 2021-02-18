Son dakika haber: Ankara'da cesedi bulunan kişiyi kayınbiraderi öldürmüş
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Son dakika haber: Ankara'da cesedi bulunan kişiyi kayınbiraderi öldürmüş

18.02.2021 09:54 | Son Güncelleme: 18.02.2021 09:58
Son dakika haber: Ankara'da cesedi bulunan kişiyi kayınbiraderi öldürmüş

Son dakika gelişmesine göre ANKARA'da, dağlık alanda cesedi bulunan Ramazan Yüksel'i (37) eşinin kardeşi Mahmut Ölmez'in (32) tabanca ile öldürdüğü ortaya çıktı.

ANKARA'da, dağlık alanda cesedi bulunan Ramazan Yüksel'i (37) eşinin kardeşi Mahmut Ölmez'in (32) tabanca ile öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınıp tutuklanan Mahmut Ölmez, ifadesinde kız kardeşine şiddet uyguladığını iddia ettiği eniştesi Ramazan Yüksel'i, bu yüzden öldürdüğünü söyledi.

Keçiören ilçesinde oturan evli ve 4 çocuk babası Ramazan Yüksel, geçen cumartesi günü Hisar Mahallesi mevkiinde dağlık arazide ölü bulundu. Polisin yaptığı incelemede Yüksel'in, baş ve göğüs bölümünde 5 kurşun tespit edildi. Cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Yüksel'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada, Ramazan Yüksel'in kayınbiraderi Mahmut Ölmez tarafından öldürüldüğü belirlendi. Mahmut Ölmez, polis tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. Mahmut Ölmezi'in cinayette kullandığı tabanca ise evinin kömürlüğünde bulundu.

Mahmut Ölmez, emniyetteki ifadesinde Ramazan Yüksel'i öldürdüğünü itiraf etti. Ölmez, eniştesini kız kardeşine şiddet uyguladığı için öldürdüğünü ileri sürerek, "İki arkadaşımla birlikte eniştemle buluştuk ve dağlık alana çıktık. Arabayı park ettikten sonra yürümeye başladık. Yaklaşık 150-200 metre yürüdükten sonra belimdeki silahı çıkararak enişteme 5 el ateş ettim ve öldürdüm. Ardından 2 arkadaşımla beraber olay yerinden kaçtım" dedi.

Bunun üzerine Mahmut Ölmez'in yanında bulunan Fatih K. ile Recep Y. de gözaltına alındı. Mahmut Ölmez, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fatih K. ile Recep Y. ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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