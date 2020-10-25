Son dakika haber | Ankara'da Cadılar Bayramı, maskeli ve mesafeli kutlanacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Ankara'da Cadılar Bayramı, maskeli ve mesafeli kutlanacak

25.10.2020 10:48 | Son Güncelleme: 25.10.2020 10:51
Son dakika haber | Ankara'da Cadılar Bayramı, maskeli ve mesafeli kutlanacak

Son dakika haberleri... ANKARA'da her yıl 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı, bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında maskeli ve mesafeli olarak kutlanacak.

ANKARA'da her yıl 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı, bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında maskeli ve mesafeli olarak kutlanacak. Cadılar Bayramı kostümleri şimdiden hazırlanırken, bu yıl kostümlere cerrahi maskeler de eklendi.

Ankara'da sosyal medya bir araya gelerek her yıl Cadılar Bayramı'nı kutlayan üniversite öğrencileri, bu seneki kutlamaları maske konseptiyle gerçekleştirecek. Sevdikleri dizi ve film karakterlerinin kostümlerini giyip, makyajlarını yapan gençler, maskelerini takarak ve sosyal mesafeyi koruyarak Cadılar Bayramı'nda bir araya gelecek. Bu kapsamda Cadılar Bayramı kostümlerine eklenen cerrahi maskeler de konsepte uygun şekilde boyandı.

10 yıllık kostüm tasarımcısı Şebnem Saatçiler, Cadılar Bayramı'nı her sene coşkuyla kutladıklarını anlatarak, "Bağışıklık sistemimizi yeme, içme dışında psikolojik olarak da güçlü tutmamız gerekiyor. Güçlü tutmak için en çok ihtiyaç duyulan şeylerden birisi de moral. Gülmek ve eğlenmek için her sene Cadılar Bayramı güzel bir etkinlik oluyordu. Bu dönemde de moralleri sağlam tutmak için gerekli kostümleri sağlayarak maskeli ve mesafeli bir şekilde Cadılar Bayramı'nı kutlamayı planlıyoruz. Kostümlerimiz de şimdiden hazır. Bu sene kostümlerimize cerrahi maskeleri de ekledik. Kostümlere bir nevi aksesuar gibi eklediğimiz maskeler, kullanıcıları o gece salgına karşı da koruyacak" dedi.

'SAHNE GÖSTERİLERİYLE KUTLAYACAĞIZ'Ankara'da yaklaşık 5 yıldır arkadaşlarıyla birlikte Cadılar Bayramı etkinliği yaptıklarını belirten üniversite öğrencisi Buğra Tekçi ise, "Geçtiğimiz senelerde Cadılar Bayramı'nı sosyal mesafeyi çok dikkate almadan, daha çok eğlence amaçlı kutluyorduk. Bu sene pandemiden dolayı eğlence olarak değil de daha çok gösteri amaçlı düzenliyoruz. Sosyal mesafeye uyarak, daha çok sahne gösterileriyle eğleneceğiz" diye konuştu.

- Ankara
Son dakika haber | Ankara'da Cadılar Bayramı, maskeli ve mesafeli kutlanacak
Son dakika haber | Ankara'da Cadılar Bayramı, maskeli ve mesafeli kutlanacak
Son dakika haber | Ankara'da Cadılar Bayramı, maskeli ve mesafeli kutlanacak
Son dakika haber | Ankara'da Cadılar Bayramı, maskeli ve mesafeli kutlanacak
Son dakika haber | Ankara'da Cadılar Bayramı, maskeli ve mesafeli kutlanacak
Son dakika haber | Ankara'da Cadılar Bayramı, maskeli ve mesafeli kutlanacak
Son dakika haber | Ankara'da Cadılar Bayramı, maskeli ve mesafeli kutlanacak
Son dakika haber | Ankara'da Cadılar Bayramı, maskeli ve mesafeli kutlanacak
Son dakika haber | Ankara'da Cadılar Bayramı, maskeli ve mesafeli kutlanacak
Son dakika haber | Ankara'da Cadılar Bayramı, maskeli ve mesafeli kutlanacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Özgür Özel Meral Akşener Vladimir Putin Devlet Bahçeli
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Hakan Taşıyan Caner Cindoruk
Spor Can Bartu Fatih Terim İsmail Kartal Malcolm Thomas Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Söz Galatasaray Ekrem İmamoğlu Erzurumspor Kulübü
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Ankara'da Cadılar Bayramı, maskeli ve mesafeli kutlanacak - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 10:51:40. #1.15#
title