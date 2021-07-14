Son dakika haber... Ankara'da bir sürücü ölü ineği otomobilin arkasında sürükleyerek yoluna devam etti
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Son dakika haber... Ankara'da bir sürücü ölü ineği otomobilin arkasında sürükleyerek yoluna devam etti

Son dakika haber... Ankara'da bir sürücü ölü ineği otomobilin arkasında sürükleyerek yoluna devam etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara-Polatlı yolunda bir sürücü ölü ineği otomobilinin arkasına bağlayarak sürükledi.

Ankara-Polatlı yolunda bir sürücü ölü ineği otomobilinin arkasına bağlayarak sürükledi. O anlar ise başka bir sürücü tarafından kaydedilirken, tepkilere neden olan kişiye ise para cezası uygulandı.

Olay, Ankara-Polatlı yolunda meydana geldi. İddialara göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, 06 AC 9617 plakalı otomobiliyle ölen ineği iple bağlayarak yoluna devam etti. Ölü ineğin otomobilin arkasında sürüklendiğini gören diğer sürücüler, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Diğer sürücüler durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri sürücüye para cezası uygularken, inek ise Karayolları ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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