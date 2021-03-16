Son dakika haber... Ankara'da bir otomobilde süt kutularına gizlenmiş 1 kilo 620 gram esrar ele geçirildi: 4 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Ankara'da bir otomobilde süt kutularına gizlenmiş 1 kilo 620 gram esrar ele geçirildi: 4 gözaltı

16.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:10
Son dakika haber... Ankara'da bir otomobilde süt kutularına gizlenmiş 1 kilo 620 gram esrar ele geçirildi: 4 gözaltı

Son dakika haberler: Ankara'da durdurulan bir otomobilde süt kutularına saklanmış 1 kilo 620 gram uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da durdurulan bir otomobilde süt kutularına saklanmış 1 kilo 620 gram uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobille Ankara'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzere harekete geçti.

Gölbaşı'nda durdurulan araçta, dedektör köpekle arama yapan ekipler, arka koltuktaki süt kutularının içinde zulalanmış 4 parça halinde 1 kilo 620 gram plaka esrar ele geçirdi.

Otomobildeki Suriye uyruklu M.S, A.H.M, M.D ve İ.H. gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Meral Akşener Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Halis Özkahya Aykut Kocaman Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Ankara'da bir otomobilde süt kutularına gizlenmiş 1 kilo 620 gram esrar ele geçirildi: 4 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 15:11:49. #1.16#
title