Son dakika haber... Ankara'da bir otomobilde süt kutularına gizlenmiş 1 kilo 620 gram esrar ele geçirildi: 4 gözaltı

Son dakika haberler: Ankara'da durdurulan bir otomobilde süt kutularına saklanmış 1 kilo 620 gram uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da durdurulan bir otomobilde süt kutularına saklanmış 1 kilo 620 gram uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobille Ankara'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzere harekete geçti.

Gölbaşı'nda durdurulan araçta, dedektör köpekle arama yapan ekipler, arka koltuktaki süt kutularının içinde zulalanmış 4 parça halinde 1 kilo 620 gram plaka esrar ele geçirdi.

Otomobildeki Suriye uyruklu M.S, A.H.M, M.D ve İ.H. gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan