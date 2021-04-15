Son dakika haber... Ankara'da bir kişi park halindeki otomobil içinde ölü bulundu
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Son dakika haber... Ankara'da bir kişi park halindeki otomobil içinde ölü bulundu

Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Ankara'da bir kişi park halindeki otomobil içinde ölü bulundu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sincan ilçesinde park halindeki otomobilin içinde ölü bulunan bir kişinin, araç içinde silahlı saldırıya uğradığı tespit edildi.

Sincan ilçesinde park halindeki otomobilin içinde ölü bulunan bir kişinin, araç içinde silahlı saldırıya uğradığı tespit edildi.

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde sokak üzerinde park halinde bulunan 06 BU 1315 plakalı otomobilde, bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Ekipler yaptıkları incelemede, otomobil içindeki kişinin, araç içinde silahlı saldırıya uğradığını ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimliği tespit edilen M.O.T'nin cesedi, Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis, saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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