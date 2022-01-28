Son dakika haber | Ankara'da bir kişi evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
AA, Cankut Taşdan - Güncel
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Son dakika haber: Etimesgut'ta 44 yaşındaki Aytaç Gürsoy evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.
ANKARA (AA) - Etimesgut'ta 44 yaşındaki Aytaç Gürsoy evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, önceki gece Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'ndeki evinde boğazı kesilmiş halde bulunan Gürsoy'un ölümüyle ilgili Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince detaylı inceleme başlatıldı.
Gürsoy'un katil veya katillerinin yakalanması için soruşturma yürütülüyor.
Öte yandan, Gürsoy'un cenazesinin Adli Tıp Kurumundan ailesi ve yakınlarınca teslim alındığı ve Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi.
AA / Cankut Taşdan - Güncel