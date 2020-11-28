Son dakika haber! Ankara'da baharat yüklü TIR devrildi, Aracın altında kalan sürücü hayatını kaybetti
28.11.2020 05:48 | Son Güncelleme: 28.11.2020 05:52
Son dakika haberler: Ankara'da baharat yüklü TIR devrildi, Aracın altında kalan sürücü hayatını kaybetti ANKARA'da freni boşaldığı öne sürülen baharat yüklü TIR kontrolden çıkıp devrildi.
Ankara'da baharat yüklü TIR devrildi, Aracın altında kalan sürücü hayatını kaybetti
ANKARA'da freni boşaldığı öne sürülen baharat yüklü TIR kontrolden çıkıp devrildi. Kazada TIR sürücüsü Serdar Topbaş, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER