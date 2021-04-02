Son dakika: Keçiören'de aile terapi merkezinde babalar için atölye çalışması
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Son dakika: Keçiören'de aile terapi merkezinde babalar için atölye çalışması

Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika: Keçiören'de aile terapi merkezinde babalar için atölye çalışması

Son dakika ekonomi haberi... Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi kadınlara yönelik atölye çalışmalarıyla aile ve çocuk konusunda bilinçlendirme çalışması yürütürken bu kez de babalara yönelik "Çocuklara Sınır Koymak" konulu atölye çalışması yaptı.

Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi kadınlara yönelik atölye çalışmalarıyla aile ve çocuk konusunda bilinçlendirme çalışması yürütürken bu kez de babalara yönelik "Çocuklara Sınır Koymak" konulu atölye çalışması yaptı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi'nde uzmanlar eşliğinde dörderli gruplar halinde yapılan "Çocuklara Sınır Koymak" konulu atölye çalışması çocuklarının davranışlarını bilinçli bir şekilde düzenlemek isteyen babalardan büyük ilgi gördü.

Atölye çalışmasında çocuklar için sınırların neden önemli olduğuna ve çocukların nasıl sınırlandırılması gerektiğine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Ebeveynler atölye çalışmasında, çocuklarda rastlanan kural tanımama, öfke ve saldırganlık, uyumama, yemek yememe, ders çalışmama ve teknolojiden kopmama gibi sorunlarla nasıl baş edebileceklerine ilişkin bilgi sahibi oldular. Aynı atölye çalışması annelerle de gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, randevu sistemiyle hizmet veren Aile Terapi Merkezi'nden tüm vatandaşların ücretsiz olarak faydalandığını belirterek, "Sağlıklı bir toplumun tesis edilmesi için elimizi taşın altına koyduk ve bu noktada Aile Terapi Merkezimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Dengeli bir yaşam aynı zamanda birey ve toplum psikolojisiyle doğru orantılıdır. Uzman kadrolarımız eşliğinde düzenlediğimiz atölye çalışmalarımız aile bütünlüğünün korunması açısından da önemli bir hizmettir." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Keçiören'de aile terapi merkezinde babalar için atölye çalışması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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