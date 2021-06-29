Son dakika haber! Ankara'da atık dönüşüm tesisinde çıkan yangın korkuttu (2)
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Son dakika haber! Ankara'da atık dönüşüm tesisinde çıkan yangın korkuttu (2)

Son dakika haber! Ankara'da atık dönüşüm tesisinde çıkan yangın korkuttu (2)
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre 1'İ İTFAİYE ERİ 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİYenimahalle İvedik Organize Sanayi Bölgesi Hurdacılar Sitesinde akşam saatlerinde çıkan yangında 1 itfaiye eri 2 iş yeri çalışanı olmak üzere toplam 3 kişi dumandan etkilendi.

1'İ İTFAİYE ERİ 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yenimahalle İvedik Organize Sanayi Bölgesi Hurdacılar Sitesinde akşam saatlerinde çıkan yangında 1 itfaiye eri 2 iş yeri çalışanı olmak üzere toplam 3 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık çalışanları yaptı. 3 kişi ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

YANGIN 4 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Saat 19.30 sıralarında çıkan yangın, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonrası 23.30 sularında kontrol altına alındı. Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangının çevredeki diğer tesislere sıçramaması için büyük çaba gösterdi. İtfaiyenin yangını soğutma çalışmaları devam ederken, bölgede AFAD, Jandarma ve sağlık ekiplerinin bekleyişi sürüyor. 

Ferhat EKİNCİ/ANKARA,  


Son dakika haber! Ankara'da atık dönüşüm tesisinde çıkan yangın korkuttu (2)
Son dakika haber! Ankara'da atık dönüşüm tesisinde çıkan yangın korkuttu (2)
Son dakika haber! Ankara'da atık dönüşüm tesisinde çıkan yangın korkuttu (2)
Son dakika haber! Ankara'da atık dönüşüm tesisinde çıkan yangın korkuttu (2)
Son dakika haber! Ankara'da atık dönüşüm tesisinde çıkan yangın korkuttu (2)
Son dakika haber! Ankara'da atık dönüşüm tesisinde çıkan yangın korkuttu (2)
Son dakika haber! Ankara'da atık dönüşüm tesisinde çıkan yangın korkuttu (2)
Son dakika haber! Ankara'da atık dönüşüm tesisinde çıkan yangın korkuttu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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Son dakika haberi... Fatih'te iş yeri yangını
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