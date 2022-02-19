Son dakika haber: Ankara'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı - Haberler
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Son dakika haber: Ankara'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

AA, Yaşar Tonbak - Güncel
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Son dakika haber: Ankara'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

Bir son dakika haberine göre Beypazarı'nda kalp krizi geçiren bir hasta, helikopter ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı'nda kalp krizi geçiren bir hasta, helikopter ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Rahatsızlanması üzerine Beypazarı Devlet Hastanesine götürülen 59 yaşındaki Ünal Karalı'nın kalp krizi geçirdiği anlaşılınca vakit kaybetmeden sevk edilmesi için hava ambulansı istendi.

Sağlık Bakanlığı helikopter ambulansıyla ilçeden alınan Karalı, Ankara Şehir Hastanesine götürüldü.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Kalp Krizi, Beypazarı, Ankara, Güncel, Haberler

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