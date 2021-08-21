Ankara'da alt geçit girişinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Ankara'da alt geçit girişinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Altındağ ilçesinde alt geçit girişinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde alt geçit girişinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Çarpma sonucunda yaya hayatını kaybetti.

Kaza saat 23.30 sıralarında Ankara Samsun Yolu siteler mevkiinde bulunan alt geçittin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi siteler mevkiinde bulunan alt geçitten karşıdan karşıya geçtiği sırada N.K.C'nin kontrolündeki 06 BNU 948 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralı yaya yolun kenarına savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk müdahalede yayanın hayatını kaybettiğini belirlerken, otomobil, yaklaşık 50 metre ileride durabildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu meydana gelirken, cenazenin ve otomobilin bulvardan kaldırılması sonrası trafik normal seyrine döndü. - ANKARA

Ankara'da alt geçit girişinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Ankara'da alt geçit girişinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Ankara'da alt geçit girişinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Ankara'da alt geçit girişinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ankara'da alt geçit girişinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Haberler
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