Ankara'da 3 katlı binada patlama sonrası göçük meydana geldi: 2 ölü 4 yaralı (7) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da 3 katlı binada patlama sonrası göçük meydana geldi: 2 ölü 4 yaralı (7)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ankara'da 3 katlı binada patlama sonrası göçük meydana geldi: 2 ölü 4 yaralı (7)

SORUŞTURMA BAŞLATILDIAnkara'da 3 katlı binada yaşanan ve 2 kişinin öldüğü 3'ü ağır 4 kişinin de yaralandığı patlamayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

ANKARA (DHA) - SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara'da 3 katlı binada yaşanan ve 2 kişinin öldüğü 3'ü ağır 4 kişinin de yaralandığı patlamayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.Savcılıktan yapılan açıklamada, "İlimiz Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir binada 18.11.2021 günü saat 23.10 sıralarında meydana gelen patlamayla ilgili olarak Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.


Ankara Valisi Şahin'den Ankara'da bir binada yaşanan patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması

Ankara Valisi Şahin'den Ankara'da bir binada yaşanan patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması

 Son dakika haber: Ankara Valisi Şahin, Keçiören'de bir binada yaşanan patlamada can kaybının 2'ye yükseldiğini bildirdi.

Son dakika haber: Ankara Valisi Şahin, Keçiören'de bir binada yaşanan patlamada can kaybının 2'ye yükseldiğini bildirdi.

 Son dakika haberi... Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Tcholakov, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı Açıklaması

Son dakika haberi... Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Tcholakov, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı Açıklaması

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title