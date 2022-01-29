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Son dakika haber! Ankara'da 3 aylık evli kadın eski hastane binasında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberine göre Ankara'da 3 aylık evli kadın eski hastane binasında ölü bulundu 3 aylık evli Şevval Abanoz Ankara'nın Polatlı İlçesi'nde kullanılmayan eski hastane binasında ölü bulundu.

POLATLI, ANKARA (İHA) - Ankara'da 3 aylık evli kadın eski hastane binasında ölü bulundu

ANKARA - 3 aylık evli Şevval Abanoz Ankara'nın Polatlı İlçesi'nde kullanılmayan eski hastane binasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre olay, 22.30 sıralarında Şehitlik Mahallesi Eski Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre; henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle oturduğu eve yakın olan eski hastanenin 3 katlı morg girişinden Şevval Abanoz düştü. Düşme sonucu ağır yaralanan Abanoz, burada uzun süre yaralı kaldığı için donarak hayatını kaybetti.

3 ay önce evlendiği öğrenilen genç kadının kesin ölüm sebebinin yapılan otopsiden sonra ortada çıkacağı bildirildi.

Son dakika haber! Ankara'da 3 aylık evli kadın eski hastane binasında ölü bulundu

Son dakika haber! Ankara'da 3 aylık evli kadın eski hastane binasında ölü bulundu

Son dakika haber! Ankara'da 3 aylık evli kadın eski hastane binasında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - 3. Sayfa

Hastane, Polatlı, Ankara, 3. Sayfa, Haber

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