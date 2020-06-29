Son dakika haber | Ankara'da 25 düzensiz göçmen yakalandı
Son dakika haberleri... Başkentte yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 17'si Afganistan, 8'i Pakistan uyruklu olmak üzere 25 düzensiz göçmen yakalandı.
29.06.2020 18:53 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:57
Başkentte yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 17'si Afganistan, 8'i Pakistan uyruklu olmak üzere 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yaptı.
Uygulamada 17'si Afganistan, 8'i Pakistan uyruklu olmak üzere 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için gerekli işlemler başlatıldı.
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Kaynak: AA