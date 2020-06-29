Son dakika haber | Ankara'da 25 düzensiz göçmen yakalandı Son dakika haberleri... Başkentte yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 17'si Afganistan, 8'i Pakistan uyruklu olmak üzere 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Başkentte yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 17'si Afganistan, 8'i Pakistan uyruklu olmak üzere 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yaptı.

Uygulamada 17'si Afganistan, 8'i Pakistan uyruklu olmak üzere 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için gerekli işlemler başlatıldı.

Kaynak: AA