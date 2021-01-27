Son dakika haber! Ankara'da 2 haftada asayiş uygulamalarında yakalanan 255 kişiye tutuklama

ANKARA'da, polis ekiplerince 7-21 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 3 bin 132 kişiden 255'i mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-21 Ocak tarihleri arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde geniş kapsamlı uygulamalar gerçekleştirdi. Uygulamalarda, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan 405 bin 194 kişiden çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 3 bin 132'i yakalandı. Ayrıca, kontrol edilen 421 bin 363 otomobilden 28'inin çalıntı olduğu tespit edildi. Uygulamalarda, 16 motosiklet ve 29 modifiyeli araca '2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanuna' aykırılılıktan, 4 bin 600 kişiye ise 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı. Ayrıca, 394 kaçak sigara, 29 kurusıkı tabanca, 55 ruhsatsız tabanca, 4 ruhstalı tabanca, 592 fişek, 30 belgesiz av tüfeği, 2 belgeli av tüfeği ve 27 adet kesici alet ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 255'i, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ