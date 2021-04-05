Son dakika haber | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı / Serdar Açıl - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl