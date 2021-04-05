Son dakika haber | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.
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Son dakika haber | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı / Serdar Açıl - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberlerine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika! Ankara'da yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek
Son Dakika! Ankara'da yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

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