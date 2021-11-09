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Son dakika haberi | Komiser yardımcılığına geçiş sınavı kapsamında 56 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

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Son dakika haberi | Komiser yardımcılığına geçiş sınavı kapsamında 56 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, komiser yardımcılığına geçiş sınavı kapsamında 56 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, komiser yardımcılığına geçiş sınavı kapsamında 56 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.

Ankara merkezli 25 ilde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularına eriştiği ve bu soruların dağıtılmasına aracılık ettiği belirlendi.

Gözaltı kararına ilişkin başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2013 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 56 FETÖ/PDY mensubu hakkında, Ankara merkezli 25 ilde 09.11.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

(Engin Yağcı - Ali Nargüner/İHA)

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