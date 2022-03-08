Son Dakika | Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonunda 26 gözaltı kararı

ANKARA (İHA) - Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonunda 26 gözaltı kararı

ANKARA Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin 26 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara'da bulunan büfe, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle örgütün 'sivil imamları' ile iletişim sağladıkları tespit edilen ayrıca örgütsel faaliyetlerine ilişkin olarak haklarında ifade ve teşhis tutanakları bulunan; 1 emekli yarbay, 1 görevde binbaşı, 1 ihraç yüzbaşı, 1 ihraç üsteğmen, 2 özel sektör çalışanı 'mahrem sorumlu', eski askeri öğrenci olup görevde 2 polis memuru, 2 avukat ile daha önce ilişiği kesilmiş 16 askeri öğrenci olmak üzere toplam 26 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği öğrenildi.