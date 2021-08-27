Son dakika haber... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasında yer alan 5'i...
Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasında yer alan 5'i halen görevde 41 astsubay için Ankara merkezli 32 ilde gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasında yer alan 5'i halen görevde 41 astsubay için Ankara merkezli 32 ilde gözaltı kararı verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı