Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 47 gözaltı
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Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 47 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, daha önce ilişiği kesilmiş 47 askeri öğrenci...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, daha önce ilişiği kesilmiş 47 askeri öğrenci şüphelinin, Ankara merkezli 17 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara'nın çeşitli semtlerde bulunan büfe ve market gibi halka açık iş yerlerinde bulunan sabit hatlarla örgütün sivil imamlarıyla iletişime geçtikleri tespit edilen daha önce ilişiği kesilmiş 47 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri ayrıca bir kısmı ile ilgili olarak bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında etkin pişmanlıkta bulunanların ifadelerinde örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunduğu tespit edilen, daha önce ilişiği kesilmiş 47 askeri öğrenci şüphelinin, Ankara merkezli 17 ilde 20.04.2021 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir" denildi. - ANKARA

Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 47 gözaltı
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 47 gözaltı
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 47 gözaltı
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 47 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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