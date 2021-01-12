Son dakika haber: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasında yer alan 1 "mahrem imam" ile 12 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
12.01.2021 09:13 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:16
Son dakika gündem haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasında yer alan 1 "mahrem imam" ile 12 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasında yer alan 1 "mahrem imam" ile 12 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş