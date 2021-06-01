FETÖ'nün üniversiteler bünyesindeki 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
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FETÖ'nün üniversiteler bünyesindeki 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

FETÖ'nün üniversiteler bünyesindeki 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmalarda FETÖ/PDY üniversiteler bünyesindeki 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmalarda FETÖ/PDY üniversiteler bünyesindeki 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ/PDY örgütünün öğrenci yapılanması (hijyen evleri) içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üniversiteler bünyesindeki güncel öğrenci yapılanması (hijyen evleri) içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 14 şüpheli hakkında 01.06.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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